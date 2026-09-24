Mobilità, Casiraghi (Arval): “E’ un fattore non più solo di business, ma di welfare”

(Adnkronos) – "Oggi la mobilità non è più solo un fattore di business che agevola l'attività dell'azienda, ma è diventata soprattutto un tema di welfare. Il nostro obiettivo è quello di dare una consulenza specifica alle aziende, per capirne i bisogni e indirizzarle verso una mobilità sempre più sostenibile, integrata e innovativa, attraverso prodotti e servizi specifici che non sono più solo l'auto a noleggio a lungo termine, ma prodotti flessibili e digitali come il rinoleggio dell'auto usata o strumenti complementari come e-bike e car sharing". Ad affermarlo Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia, commentando i risultati di un'indagine presentata questa mattina allo SmartCityLab di Milano, in occasione della European Mobility Week, e condotta da Arval Mobility Observatory, l'osservatorio sulla mobilità dell'azienda, su un campione di dipendenti del Gruppo bancario Bnp Paribas, cui la società appartiene. "Ci sono diversi ostacoli", spiega però Casiraghi, "soprattutto deve crescere la consapevolezza all'interno delle aziende, anche grazie alla nostra consulenza, per fare in modo che venga abbracciata una nuova modalità di approccio alla mobilità. Anche le infrastrutture sono talvolta un ostacolo", aggiunge poi il Direttore Generale di Arval Italia, "e lo abbiamo visto con il tema dell'elettrificazione, ma pian piano dobbiamo fare in modo di agevolare e di velocizzare l'accesso a questa mobilità sostenibile, anche attraverso le associazioni e il governo".

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