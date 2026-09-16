Michelin, Alessandria festeggia 55 anni guardando a innovazione e ambiente

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Michelin festeggia i 55 anni del suo stabilimento di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, fondato nel 1971. Il sito, specializzato nella produzione di pneumatici autocarro, è un punto di riferimento per il Gruppo Michelin per innovazione, sviluppo delle competenze e flessibilità. Importanza confermata anche dai 950 posti di lavoro garantiti dal polo piemontese con una capacità produttiva prossima ai 1,2 milioni di pneumatici l’anno. Durante le celebrazioni, l’accento è stato posto sul ruolo delle persone impiegate e sulla sostenibilità. “Il modello Multivite – ha dichiarato Agostino Mazzocchi, Presidente e Amministratore Delegato di Michelin Italiana – rappresenta uno degli elementi più distintivi della proposta Michelin per il trasporto professionale: pneumatici progettati per durare più a lungo e vivere più vite grazie alla riscolpitura e alla ricostruzione. E’ un approccio che contribuisce a ridurre il costo totale di utilizzo per le aziende di trasporto e, allo stesso tempo, a contenere il consumo di risorse e le emissioni di Co2. Sostenere questo modello significa difendere competenze industriali, occupazione e valore per il territorio, continuando a sviluppare ad Alessandria tecnologie capaci di essere diffuse su larga scala”. Alla fine del 2025 il sito ha ridotto del 64% il consumo di acqua rispetto al 2019, superando con cinque anni di anticipo l’obiettivo del -50% fissato dal Gruppo per il 2030. Inoltre, il rinnovamento della centrale termica completato a luglio 2026, con la sostituzione della turbina a gas con pompe di calore elettriche e l’impiego di energia elettrica certificata green, consentirà allo stabilimento di raggiungere dal 1° gennaio 2027 gli obiettivi 2030 in materia di consumo di energia e Co2, con tre anni di anticipo. “Celebrare 55 anni – ha commentato Francesco Pepe, Direttore stabilimento Michelin di Alessandria – significa rendere omaggio a tutte le persone che hanno costruito questa storia e a quelle che continuano ogni giorno a far crescere lo stabilimento. A ciascuna e a ciascuno di loro va il nostro grazie. Alessandria ha saputo rinnovarsi costantemente fino a raggiungere livelli di eccellenza riconosciuti nel Gruppo per competenze, innovazione, flessibilità e risultati ambientali. Guardiamo al futuro con fiducia e con l’ambizione di continuare a evolvere insieme alle nostre persone e al territorio”. Oltre alle gomme per autocarri, nel sito vengono realizzati anche pneumatici per metropolitane su gomma e prodotti di grandi dimensioni destinati ai mezzi agricoli e alle applicazioni del genio civile. La dimensione internazionale dello stabilimento è confermata dalla destinazione della produzione: circa il 60 percento è rivolto all’Italia e all’Europa, mentre il restante 40 percento raggiunge altri mercati nel mondo.

– Foto ufficio stampa Michelin –

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