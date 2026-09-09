Metroid Ravenous ufficiale: la caccia di Samus Aran torna su Switch 2

(Adnkronos) – Nintendo ha svelato durante l'ultimo Nintendo Direct Metroid Ravenous, nuovo capitolo bidimensionale della serie che debutterà su Nintendo Switch 2 il 28 gennaio 2027. Si tratta del primo Metroid in 2D dai tempi di Dread, uscito ormai cinque anni fa, e il titolo raccoglie l'eredità di quel capitolo mostrandosi come una sorta di continuazione diretta. Lo sviluppo è nuovamente affidato allo studio spagnolo MercurySteam, già autore di Metroid Dread e del remake Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS. Il trailer di annuncio mostra Samus Aran alle prese con un'esplorazione di ambienti ostili, il confronto con creature sconosciute e sequenze cinematiche costruite appositamente per Switch 2, mantenendo l'impostazione a scorrimento laterale. La cacciatrice di taglie viene mostrata in una condizione di vulnerabilità dopo un incidente che la lascia ferita e bloccata su una luna ostile, elemento che sembra porre la sopravvivenza al centro della narrazione. Il nome del gioco, comparso mesi fa in un database della classificazione brasiliana e poi rapidamente rimosso, aveva già alimentato speculazioni tra i fan, che lo collegavano a Raven Beak, l'antagonista principale di Metroid Dread: l'annuncio ufficiale conferma ora quell'ipotesi. Nintendo ha inoltre chiarito la collocazione temporale del titolo, precisando che Metroid Ravenous è ambientato ben dopo gli eventi di Metroid Prime 4, a conferma che la sottoserie bidimensionale e quella in prima persona proseguono su binari narrativi distinti pur condividendo lo stesso universo. Accanto al gioco, Nintendo ha confermato anche il lancio di una linea di amiibo dedicata e di un'edizione speciale.

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