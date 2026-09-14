Mussomeli: 15 settembre divieto di sosta tratto Viale Peppe Sorce e tratto Piazzale Mongibello dalle ore21 fino al termine spettacolo pirotecnico

MUSSOMELI – In occasione della chiusura dei festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. Dei Miracoli è stata diramata l’ordinanza sindacale n.61 del 14 settembre 2026 con cui si ordina l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale e la sosta in parte del Viale Peppe Sorce e in parte del Piazzale Mongibello, in data 15 settembre 2026, dalle ore 21 e fino al termine dello spettacolo pirotecnico. Il provvedimento è adottato per motivi di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica, in considerazione della possibile caduta di corpi incandescenti e residui derivanti dall’accensione e dallo sparo dei fuochi artificiali, nonché al fine di prevenire situazioni di pericolo per persone, veicoli e beni presenti nelle aree interessate,