Incendio doloso al Plesso scolastico “Capuana” di Gela: solidarietà e vicinanza del CPIA di Caltanissetta ed Enna

Il CPIA Caltanissetta-Enna, guidato dal dirigente scolastico prof. Giovanni Bevilacqua, esprime solidarietà e vicinanza alla comunità scolastica del plesso Capuana dell’Istituto Comprensivo San Francesco di Gela, colpito dall’incendio che ha danneggiato alcuni locali dell’edificio alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Un episodio grave che ha provocato danni agli spazi della scuola e costretto la comunità scolastica ad affrontare un inizio d’anno segnato da difficoltà e disagi. Il pensiero del CPIA Caltanissetta-Enna è rivolto agli alunni e alle loro famiglie, alla dirigente scolastica, ai docenti e a tutto il personale dell’istituto, chiamati in queste ore a fronteggiare le conseguenze di quanto accaduto.

“Una scuola non è soltanto un edificio – dichiara il dirigente scolastico Giovanni Bevilacqua – ma uno spazio nel quale ogni giorno si costruiscono conoscenza, relazioni, cittadinanza e futuro. Quanto accaduto alla Capuana di Gela colpisce quindi l’intera comunità educante. A nome del CPIA Caltanissetta-Enna desidero esprimere la nostra piena vicinanza agli studenti, alle famiglie, alla dirigente, ai docenti e al personale scolastico, con l’auspicio che si possa tornare al più presto alla normalità”. Il CPIA Caltanissetta-Enna si unisce così alle numerose manifestazioni di solidarietà rivolte in queste ore alla scuola gelese, nella convinzione che proprio la capacità della comunità scolastica di restare unita rappresenti la risposta più forte a quanto accaduto.