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Emissione di cenere vulcanica dall’Etna: prorogata fino alle 10 del 15 settembre la sospensione dei voli in partenza e arrivo

Redazione 1

Emissione di cenere vulcanica dall’Etna: prorogata fino alle 10 del 15 settembre la sospensione dei voli in partenza e arrivo

Lun, 14/09/2026 - 22:21

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All’aeroporto Fontanarossa di Catania, la situazione relativa alle operazioni di volo non sembra voler tornare alla normalità. La causa è sempre la stessa: l’emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Proprio a seguito di questo fenomeno è stata disposta la proroga della chiusura del settore B3 e C1 all’aeroporto di Fontanarossa.

Sono pertanto state ancora una volta sospese le operazioni di volo fino alle ore 10:00 di domani, martedì 15 settembre. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

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