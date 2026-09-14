Mazzarino. La proposta del MPA Grande Sicilia sul tema sicurezza: “Elevare l’attuale stazione dei Carabinieri a Tenenza”

MAZZARINO. Quanto accaduto nella notte del 12 settembre, con i violenti assalti che hanno interessato due gioiellerie e un istituto bancario, rappresenta un ulteriore e gravissimo segnale di una situazione che non può più essere affrontata come una semplice successione di episodi isolati. In meno di un mese Mazzarino è stata nuovamente colpita da azioni criminali che stanno mettendo a dura prova il tessuto economico e sociale della città. Le attività commerciali e gli operatori economici non possono essere lasciati soli a sostenere le conseguenze economiche e psicologiche di questa escalation. Accanto ai danni materiali, infatti, si sta diffondendo tra cittadini, commercianti e famiglie un clima di paura, insicurezza e scoraggiamento che rischia di compromettere ulteriormente la vitalità economica e sociale del nostro territorio.

Per MPA – Grande Sicilia Mazzarino è arrivato il momento di passare dalle dichiarazioni di solidarietà a provvedimenti strutturali e concreti. Il Coordinamento cittadino rilancia pertanto una proposta sulla quale occorre aprire immediatamente un confronto istituzionale: avviare l’iter per l’elevazione dell’attuale Stazione dei Carabinieri di Mazzarino a Tenenza, nell’ambito delle competenze e delle valutazioni delle autorità preposte.

Una proposta che nasce dall’esigenza di rafforzare stabilmente il presidio dello Stato sul territorio, favorendo, attraverso il potenziamento della struttura dell’Arma, una maggiore disponibilità di uomini e mezzi e una presenza più capillare e continuativa sul territorio. «Non chiediamo interventi straordinari soltanto nei giorni successivi a un grave episodio criminale. Chiediamo una risposta strutturale dello Stato. Mazzarino, per posizione geografica, territorio servito e situazione che si è determinata negli ultimi mesi, necessita di un presidio dell’Arma più forte. Per questo riteniamo che sia arrivato il momento di avviare concretamente il percorso per l’elevazione della Stazione dei Carabinieri a Tenenza.»

Lo dichiara il Coordinatore cittadino di MPA – Grande Sicilia Mazzarino, Mauro Gotadoro, che aggiunge:

«È un tema sul quale intendiamo lavorare con serietà e responsabilità istituzionale, coinvolgendo Prefettura, Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, istituzioni regionali e nazionali e tutte le rappresentanze del territorio disponibili a sostenere questa battaglia. La sicurezza non ha colore politico: riguarda commercianti, imprenditori, lavoratori, famiglie e ogni singolo cittadino.» MPA – Grande Sicilia ritiene infatti che la particolare collocazione territoriale di Mazzarino e la necessità di garantire un controllo più efficace del territorio rendano necessario valutare un rafforzamento permanente della presenza delle Forze dell’Ordine, superando una logica esclusivamente emergenziale. Il movimento esprime piena vicinanza e solidarietà alle attività commerciali, agli operatori economici, ai lavoratori e a tutti coloro che sono stati direttamente o indirettamente colpiti dai recenti episodi criminali. Mazzarino non può abituarsi alla paura.

Difendere le attività economiche significa difendere il lavoro. Garantire sicurezza alle famiglie significa difendere la libertà dei cittadini. Rafforzare la presenza dello Stato significa impedire che paura e rassegnazione prendano il posto della fiducia nelle istituzioni. Per queste ragioni MPA – Grande Sicilia Mazzarino chiederà l’apertura di un confronto istituzionale finalizzato al rafforzamento del presidio dell’Arma dei Carabinieri e alla valutazione dell’elevazione dell’attuale Stazione a Tenenza. Più uomini, più mezzi, più controllo del territorio: Mazzarino chiede una presenza dello Stato ancora più forte”.

MPA – GRANDE SICILIA MAZZARINO – Il Coordinatore cittadino Mauro Gotadoro