Caltanissetta. All’Uoc di Pneumologia dell’Ospedale Sant’Elia autorizzata prescrizione di farmaci biologici per la cura dell’asma grave

CALTANISSETTA. La UOC di Pneumologia dell’ASP di Caltanissetta, guidata dal Dr. Nicola Ciancio, è stata autorizzata dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana alla prescrizione di farmaci biologici per la cura dell’asma grave.

Si tratta di un importante riconoscimento che consentirà ai pazienti adulti affetti da asma severa o molto severa, non controllata con la terapia convenzionale, di accedere a un trattamento fondamentale e altamente personalizzato, senza la necessità di rivolgersi a centri specialistici pneumologici fuori provincia. Finora infatti nel bacino di assistenza Caltanissetta, Enna e Agrigento risultano accreditati alla prescrizione solo le UOC di Medicina di Gela e di Sciacca, oltre alla UOC di Otorinolaringoiatra di Enna.

La terapia con farmaci biologici rappresenta infatti un passo decisivo verso la personalizzazione delle cure in questa patologia, permettendo di intervenire in modo mirato sui meccanismi alla base delle forme più severe di asma, laddove le terapie tradizionali non sono sufficienti a garantire un adeguato controllo dei sintomi.

Nei prossimi giorni il Direttore della UOC di Pneumologia, dott. Nicola Ciancio, in accordo con la Direzione Strategica aziendale, stabilirà le modalità di accesso all’ambulatorio dedicato, attualmente in fase di organizzazione.