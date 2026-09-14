A Gela le donne in prima linea per abbattere barriere anche nei contesti sportivi

“Woman’s history. Donne in prima linea: abbattere barriere, costruire futuro”. Questo il tema e il messaggio condiviso l’altra sera a Gela durante il torneo di calcetto femminile al Vela club: un’iniziativa coordinata da Lions club Sicilia champions, Lions Gela Atc ed i Leo club in collaborazione con Camera penale Eschilo, Vela club, Associazione I bambini luce del mondo e Fidapa. Un quadrangolare, proposto nell’ambito della sezione “Giochi senza barriere. Sport e inclusione”, per ritrovarsi insieme e condividere momenti di riflessione attraverso l’aspetto sano e inclusivo dello sport.

«Abbiamo voluto sottolineare il valore della presenza femminile all’interno di un contesto sportivo nel quale, fino a poco tempo fa, era decisamente preponderante la presenza maschile – dice Angelo Gaccione, tra i promotori dell’iniziativa -. In questo, come in altri ambiti, la donna è riuscita a far cadere ogni pregiudizio o riserva stereotipata di genere per affermare con successo accanto a quello maschile il calcio femminile». Il torneo ha rappresentato un’opportunità per celebrare l’impegno e le tante barriere che le donne, nel corso del tempo, sono state capaci di infrangere.

Donne giovani e adulte, studentesse e professioniste, sono scese in campo con il solo obiettivo di dare un segno preciso di impegno e attenzione ad un tema che riguarda la società in ogni suo aspetto. Hanno partecipato anche alcune donne che, sia in passato che oggi, si sono distinte nel calcio a livello locale. Da parte delle associazioni promotrici dell’evento anche l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione sulla condizione attuale della donna nel contesto socio-familiare, tra conquiste fatte e criticità da superare.