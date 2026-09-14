Caltanissetta. Avviso del Comune per la selezione di 6 operatori qualificati OSS per alunni con disabilità: istanze entro il 24 settembre 2026

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso per la selezione di 6 operatori in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) ed esperienza documentata nell’assistenza agli alunni con disabilità, maturata presso Istituzioni Scolastiche e/o presso Enti, Associazioni, Cooperative Sociali che hanno svolto servizi di assistenza agli alunni con disabilità presso le istituzioni scolastiche statali.

Le figure selezionate svolgeranno la loro attività negli Istituti comprensivi scolastici statali di Caltanissetta per la realizzazione di interventi di assistenza integrativa individuati dai Dirigenti scolastici relativamente ad alunni con disabilità gravi.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 24 settembre 2026 tramite:

– posta elettronica certificata pec al seguente indirizzo: direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it

– consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Caltanissetta.

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Selezione di n.6 Operatori Qualificati per la realizzazione delle attività di assistenza integrativa agli alunni con disabilità gravi. Anno scolastico 2026/2027”. Per la presentazione dell’Istanza, a pena di esclusione, dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli allegati all’avviso (Allegato 1: Modello di domanda, Allegato 2: Dichiarazione Curriculum).

«Con questo progetto confermiamo l’impegno dell’Amministrazione a rendere le nostre scuole sempre più inclusive. Per l’anno scolastico 2026/2027 abbiamo potenziato il servizio inserendo una sesta figura OSS a disposizione dei cinque Istituti Comprensivi cittadini, ascoltando le esigenze segnalate dai Dirigenti scolastici – ha dichiarato l’assessore Vincenzo Lo Muto -. L’obiettivo è garantire un’assistenza più flessibile e mirata per l’alimentazione e la cura personale degli alunni con gravi fragilità. Siamo consapevoli che questo intervento non riesca ancora a soddisfare appieno tutte le esigenze dei disabili e delle loro famiglie, ma la nostra città è tra le poche in Sicilia ad aver promosso una misura di questo genere. L’impegno dell’Amministrazione è di continuare a lavorare per migliorare ed estendere l’assistenza nel tempo. È una scelta che mette al centro il diritto di ogni bambino a vivere la scuola con dignità e pari opportunità».

Per la valutazione delle candidature la Commissione esaminatrice terrà conto dei Titoli di specializzazione (fino a 5 Punti) e titoli di servizio ed esperienza professionale specifica (fino a 20 punti). Non sarà attribuito alcun punteggio alle esperienze lavorative svolte nell’ambito di profili professionali diversi da quello oggetto della selezione.

I candidati saranno informati dell’esito della selezione mediante pubblicazione dei risultati nella sezione “Bandi di concorso” della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta all’indirizzo www.comune.caltanissetta.it .

Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: g.costanzo@comune.caltanissetta.it oppure chiamare al seguente recapito telefonico 0934/74739 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.