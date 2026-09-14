Caltanissetta. Attivato il numero verde per segnalare rifiuti abbandonati e situazioni di degrado

CALTANISSETTA. Dopo diversi incontri e confronti con l’Assessorato all’Ambiente, arriva un importante risultato per la città di Caltanissetta: è stato attivato il numero verde 800.164.722 per le segnalazioni relative ai rifiuti abbandonati e alle situazioni di degrado ambientale.

Il nuovo servizio rappresenta uno strumento in più a disposizione dei cittadini, che potranno segnalare in maniera più semplice e immediata la presenza di rifiuti abbandonati e altre criticità presenti sul territorio. La richiesta è stata portata avanti dal gruppo locale di Plastic Free, rappresentato dal referente provinciale Salvatore Butera, attraverso un percorso di confronto e interlocuzione con l’Assessorato all’Ambiente. Nel corso degli ultimi mesi, il gruppo ha sottolineato l’importanza di dotare la città di un canale semplice e immediato per le segnalazioni, capace di facilitare il rapporto tra cittadini e Amministrazione.

«È un obiettivo che abbiamo perseguito insieme con determinazione e che oggi finalmente diventa realtà. Come gruppo Plastic Free abbiamo insistito molto sull’importanza di offrire ai cittadini uno strumento semplice e immediato per segnalare le situazioni di degrado e l’abbandono dei rifiuti. Un numero verde non risolve da solo il problema, ma rappresenta sicuramente uno strumento concreto per affrontarlo in maniera più efficace», dichiara Salvatore Butera, referente provinciale Plastic Free.

Butera rivolge inoltre un ringraziamento particolare all’Assessore all’Ambiente Salvatore Licata, per la disponibilità dimostrata e per essersi attivato concretamente affinché la richiesta potesse trasformarsi in un risultato. «Ringraziamo l’Assessore Salvatore Licata per aver ascoltato le nostre istanze e per essersi attivato concretamente. Il nostro obiettivo non è soltanto evidenziare le criticità, ma collaborare con le istituzioni per cercare soluzioni concrete a beneficio della città. Questo risultato dimostra che, attraverso il confronto e la collaborazione, è possibile trasformare le richieste in azioni concrete per il territorio».

L’attivazione del numero verde rappresenta dunque un ulteriore passo verso una collaborazione sempre più concreta tra associazioni, cittadini e Amministrazione, con l’obiettivo di migliorare la tutela del territorio, contrastare l’abbandono dei rifiuti e promuovere una maggiore sensibilizzazione ambientale. «Quando cittadini, associazioni e istituzioni dialogano e lavorano insieme, le richieste possono trasformarsi in risultati concreti. Questo è soltanto il primo degli obiettivi che ci siamo prefissati. Ne seguiranno altri. Come Plastic Free continueremo a fare la nostra parte, insieme ai nostri referenti e volontari, per Caltanissetta e per il nostro territorio».