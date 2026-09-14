Caltanissetta. Il 19 settembre 4^ edizione della rievocazione storica con il palio di tiro con l’arco al Castello di Pietrarossa

CALTANISSETTA. Alla corte dei Moncada: a Caltanissetta torna la quarta edizione della rievocazione storica con il palio di tiro con l’arco al Castello di Pietrarossa. La Città di Caltanissetta tornerà a rivivere la magia del passato con la rievocazione storica che animerà il centro storico e il simbolo della sua storia medievale, il Castello di Pietrarossa. L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre, a partire dalle ore 17:30, momento in cui prenderà il via un imponente corteo storico composto da arcieri, sbandieratori e musici. La partenza è prevista da Piazza San Domenico per poi giungere nello scenario suggestivo del Castello di Pietrarossa.

Una volta arrivati alla fortezza, l’attenzione si sposterà sul campo di gara per dare ufficialmente inizio al palio di tiro con l’arco. Gli arcieri si sfideranno in un torneo di abilità e precisione, rievocando le antiche competizioni e offrendo al pubblico uno spettacolo di grande impatto visivo e culturale. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per appassionati, famiglie e turisti per riscoprire le radici storiche del territorio, immergendosi nelle atmosfere della corte dei Moncada tra rulli di tamburi, vessilli e rievocazioni d’altri tempi.