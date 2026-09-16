Mercedes, cresce la classe C con l’elettrica 300 4Matic

(Adnkronos) – Cresce la gamma della nuova Mercedes-Benz Classe C elettrica con l'arrivo di una nuova versione, la C 300 4MATIC elettrica dotata di trazione integrale. Nell'anno in cui la casa tedesca celebra '140 Years of Innovation', la nuova Classe C elettrica – si sottolinea da Stoccarda – conferma lo spirito pionieristico del marchio, coniugando un'elevata autonomia (fino a 690 km nel ciclo Wltp) con la ricarica rapida che ne esalta una grande praticità d'impiego.

Grazie alla tecnologia a 800 volt e a una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità utilizzabile di 85 kWh, è possibile recuperare fino a 290 chilometri di autonomia in soli 10 minuti. La ricarica rapida in corrente continua (DC) è possibile presso colonnine a 800 volt con una potenza fino a 320 kW mentre il nuovo sistema frenante "One-Box" ottimizza il recupero dell'energia in frenata, con una potenza che può raggiungere i 300kW. La Mercedes-Benz C 300 4Matic elettrica vanta un consumo di energia combinato che può scendere a 14,1 kWh/100 km ma con una potenza di picco di 310 kW e una coppia di 800 Nm che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. A garantire una marcia con il massimo del confort le sospensioni pneumatiche Airmatic (disponibili a richiesta) che compensano le irregolarità del manto stradale e adattano lo smorzamento alla situazione specifica, mentre l'asse posteriore sterzante riduce il raggio di svolta e offre maggiore precisione e stabilità alle velocità più elevate. Quanto alla trazione integrale elettrica 4matic favorisce la motricità ma si attiva solo quando è realmente necessario. A tutto questo si aggiunge un pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida all'avanguardia, fra cui il sistema di regolazione della distanza Distronic (inclusa la funzione Stop-and-Go) e il MB.Drive Parking Assist per le manovre di parcheggio in entrata e in uscita.

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