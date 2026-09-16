Medioriente, Houthi: “Abbattuto caccia saudita”. L’ambasciata Usa in Arabia: “Americani non vengano qui, rischio droni e attacchi”

(Adnkronos) – Resta alta la tensione in Medioriente dopo gli attacchi di ieri. Gli Houthi yemeniti hanno riferito di aver abbattuto un aereo da combattimento saudita. "Le forze armate yemenite, con l'aiuto e la grazia di Allah, sono riuscite ad abbattere un caccia F-15 saudita mentre svolgeva operazioni ostili a sostegno delle mobilitazioni militari nello spazio aereo della provincia di Marib, utilizzando un missile aria-aria di fabbricazione locale", ha dichiarato un portavoce degli Houthi sui social media, accusando al contempo l'Arabia Saudita di aver lanciato 450 attacchi. Poco prima l'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita ha raccomandato ai cittadini statunitensi di riconsiderare qualsiasi viaggio nel regno, a causa dei rischi rappresentati dall'Iran e dai ribelli Houthi dello Yemen. L'avviso dell'ambasciata mette in guardia contro "il rischio che droni e missili iraniani prendano di mira interessi statunitensi, i conflitti armati, il terrorismo, i divieti di espatrio e le leggi locali relative all'attività sui social media", aggiungendo: "Non recatevi verso il confine con lo Yemen a causa della minaccia terroristica". Intanto, proprio sul fronte iraniano, sono state udite diverse esplosioni sull'isola di Qeshm. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, che cita fonti locali e aggiunge che le detonazioni sembravano provenire dal mare.

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