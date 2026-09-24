Mbappé: “Io come Ronaldo? La Francia non mi farà mai giocare fino a 41 anni”

(Adnkronos) – "Se penso al Paese per cui gioco, la Francia non mi lascerà mai giocare fino a 41 anni. Dobbiamo essere onesti". Kylian Mbappé lo dice con un sorriso. Il fuoriclasse francese parla così del suo futuro con la nazionale francese dal ritiro dei Bleus, in un'intervista rilasciata ai microfoni della Bild, rispondendo a una domanda su Ronaldo, ancora in campo con il Portogallo a 41 anni. "Ronaldo lo dimostra. Se sei in forma fisicamente e mentalmente, puoi giocare a lungo a questi livelli. Nel mio caso, però, non ci credo", ha spiegato Mbappé, che compirà 28 anni il 20 dicembre. Il tema, ovviamente, non è all'ordine del giorno in casa Francia, ma fa comunque discutere gli appassionati di calcio. Mbappé ha esordito con i Bleus sotto la guida dell'ex ct Didier Deschamps e ora si prepara a iniziare un nuovo capitolo con Zinedine Zidane, ct scelto dalla federazione per sostituire l'allenatore campione del mondo nel 2018. Anche con Zizou, Mbappé sarà il capitano della nazionale. E inizierà da leader una nuova fase della sua carriera, per ottenere nuovi successi. Per il futuro, non proprio prossimo, c'è tempo.

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