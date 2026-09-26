Master Driving amplia la formazione: allo studio corsi anche sul primo soccorso

(Adnkronos) – Integrare la formazione alla guida con conoscenze teoriche e pratiche di primo soccorso. È uno dei progetti su cui sta lavorando Master Driving, scuola fondata nel 1996 dal pilota Maurizio Verini, Campione Italiano ed Europeo Rally e Campione del Mondo Marche (FIAT), e attiva nei corsi di guida sicura,sportiva e difensiva. L’obiettivo, spiega la scuola di pilotaggio è ampliare le competenze di chi guida, affiancando alla prevenzione dei rischi una maggiore consapevolezza di come affrontare le situazioni di emergenza. La scuola propone percorsi rivolti a privati, neopatentati, aziende e pubbliche amministrazioni. L’offerta comprende anche corsi di guida su neve e ghiaccio ed Eco Drive, dedicati a uno stile di guida più efficiente. Le attività vengono adattate alle esigenze dei partecipanti e affiancano alla preparazione teorica esercitazioni pratiche, che possono svolgersi su strada, in pista o in altri spazi idonei. " La nostra scuola" afferma Maurizio Verini,

"opera dal 1996 nel mondo della formazione alla guida, con un’esperienza costruita in quasi trent’anni di attività e costantemente aggiornata. La nostra priorità è curare ogni corso in ogni suo aspetto, dalla preparazione teorica alle esercitazioni pratiche, perché crediamo che una formazione efficace debba unire conoscenza, consapevolezza ed esperienza".



"Accanto ai percorsi tradizionali" continua Verini "continuiamo a ricercare e sviluppare nuovi progetti formativi, perché la sicurezza stradale è un ambito in continua evoluzione. In quest’ottica stiamo lavorando anche su progetti che integrano una parte teorica e pratica dedicata al primo soccorso, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le competenze e la consapevolezza di chi si mette alla guida. "

Dal 2024 la struttura è diretta da Alessandro Paletta, pilota di rally e istruttore.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)