Maserati al Salone Auto Torino 2026 tra supercar, Gran Turismo e storia

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Maserati porta prestazioni, lusso e storia al Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre. La partecipazione assume un significato particolare nell'anno in cui il Tridente celebra i cento anni del proprio logo e della prima vittoria alla Targa Florio del 1926. Lo stand in Piazzetta Reale sarà dominato dal Maserati Corse Truck e riunirà alcune delle più recenti interpretazioni del marchio modenese. Tra queste spicca Grecale Trofeo, equipaggiata con il V6 Nettuno 3.0 da 530 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiungere 285 km/h. Accanto al SUV troverà spazio GranTurismo Trofeo. Il suo V6 Nettuno sviluppa 590 CV e 650 Nm, permettendole di superare i 320 km/h, senza abbandonare la vocazione alle lunghe percorrenze tipica del modello. La MCPURA Cielo rappresenterà invece l'anima supersportiva della gamma. Monoscocca in fibra di carbonio, portiere Butterfly e tetto retrattile in vetro elettrocromatico accompagnano il V6 Nettuno da 630 CV e 720 Nm. L'esemplare esposto sarà caratterizzato dalla tinta Fuoriserie AI Aqua Rainbow. Il rapporto tra strada e competizioni sarà ancora più evidente nei Giardini Reali, dove Maserati esporrà GT2 Stradale e MC12 Versione Corse. La prima deriva dalla GT2 protagonista delle competizioni a ruote coperte, mentre la seconda nasce dalla MC12 GT1 e rappresenta uno dei modelli più rari nella storia recente del Tridente: ne furono costruite soltanto 13 unità, compreso il prototipo. La presenza Maserati continuerà sabato 12 settembre con il Supercar Meeting Venaria Reale-Torino. Circa dieci vetture del Tridente prenderanno parte alla parata, che partirà dalla Reggia di Venaria per raggiungere nel pomeriggio il Salone. Tra le auto schierate direttamente dal marchio ci saranno GT2 Stradale, GranCabrio Modena e GranTurismo, completando una presenza che lega idealmente cento anni di competizioni alla produzione Maserati contemporanea.

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