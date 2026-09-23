Sicilia, aveva in casa 102 tartarughe di specie protette: denunciato, testuggini sequestrate

Aveva nascosto 102 esemplari di tartarughe della specie Testudo Hermanni, specie protetta, di varie dimensioni, nel giardino di casa. Operazione dei Militari del Nucleo Carabinieri Cites di Catania, insieme al personale veterinario dell’ASP di Gravina, che hanno effettuato controlli a Trecastagni, in provincia di Catania, scoprendo oltre cento esemplari delle tartarughe di un specie è protetta dalla Convenzione Internazionale CITES, a causa del rischio di estinzione.

Gli esemplari rinvenuti, infatti, almeno quelli adulti, sono stati prelevati dal loro ambiente naturale e in seguito, presumibilmente, si sono riprodotti in cattività. Le tartarughe ritrovate erano detenute in assenza di qualsivoglia documentazione e autorizzazione e in particolare del prescritto certificato Cites. L’uomo che aveva chiuso le tartarughe nel giardino di casa, è stato denunciato per ricettazione, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato.

Nel corso del controllo, peraltro, i militari hanno anche accertato che l’abitazione aveva l’allaccio abusivo alla rete elettrica e per tale ragione il proprietario è stato deferito alla Procura di Catania anche per furto aggravato di energia.