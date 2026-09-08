Mancato tesseramento Figc di Malagò, procura Coni respinge richiesta archiviazione

(Adnkronos) – La Procura generale dello Sport guidata da Ugo Taucer ha respinto, a quanto apprende l'Adnkronos, la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Chinè, sull'indagine in merito al mancato tesseramento del presidente, Giovanni Malagò. Taucer ha inviato una relazione a Chinè e per conoscenza al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, comunicando la decisione, ma nella relazione Taucer chiede chiarimenti e altre argomentazioni. Chinè, a quanto si apprende in ambienti della Figc, fornirà ulteriori elementi chiarificatori e altre deduzioni in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione.

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