Malagò su caso tesseramento: “Situazione che ha poco a che fare con sport”

(Adnkronos) – "Caso tesseramento? Dispiace, lascia amareggiati perché ci sono situazioni che con lo sport hanno poco a che fare. Mi sembra tutto molto chiaro, i pensieri e le opinioni. La stragrande maggioranza di chi rappresenta i media e non solo ha le idee molto chiare e ha fatto presente i desiderata". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente Figc, a margine della presentazione del progetto "Il calcio torna in piazza" a Roma, in merito alla vicenda tesseramento. Malagò sarà questa sera all'Olimpico per Italia-Belgio dove sarà presenta anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio o il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. "Se ci sarà un chiarimento? Da parte mia la situazione è stata esternata, non vedo durante una partita cosa vuol dire avere un chiarimento. In queste occasioni si deve solo parlare di calcio, poi è normale che sia seduto vicino al presidente del Coni e al ministro dello sport", conclude. "Se ho parlato con Galliani? Non ci ho parlato ma i consigli sono sempre ben accetti. Con lui ho un ottimo rapporto", ha aggiunto Malago' sulle voci che vorrebbero Adriano Galliani in lizza, in caso di commissariamento della Figc, come possibile commissario. Sul tema è intervenuto anche Claudio Ranieri, dt azzurro e presidente del Club Italia: "Se mi pesa l’incertezza dei vertici federali? No, nemmeno nella programmazione. Noi andiamo avanti, sono uomo di campo e dobbiamo fare bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto. Io mi occupo di tante cose, alcune più da vicino, altre meno, perché il lavoro è tantissimo. Per fortuna ho validi sostituti che possono aggiornarmi su tutte le materie”.

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