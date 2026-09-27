Luna Rossa Senior vince le Regate Preliminari di Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Luna Rossa Senior (1) ha vinto la Final Race delle Regate Preliminari di Napoli della America’s Cup. L’AC40 italiano, con al timone Peter Burling e Marco Gradoni, ha dunque conquistato l’atto andato in scena nel Golfo che ospiterà l’anno prossimo la vera e propria Coppa America, dopo aver vinto le prime prove, ovvero le Preliminari di Cagliari.

La barca italiana, del patron Patrizio Bertelli, griffata Prada, Pirelli e Frecciarossa, dopo aver dominato le prime otto regate di questo appuntamento partenopeo, chiudendo in vetta la classifica generale, ha dominato dall’inizio alla fine anche il match race conclusivo, disputato contro gli avversari di sempre, ovvero Emirates Team New Zealand 1, anticipati al traguardo di 17″.

A maggio appuntamento a Napoli con altre regate di flotta, prima dei veri e propri match race che determineranno lo sfidante ufficiale del defender, ovvero dei “kiwi”, per la Coppa America 2027. Grandi speranze sulla barca italiana dell’amministratore delegato Max Sirena, con a bordo il guidone del Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli.

Certo le barche nel 2027 saranno diverse, si passerà agli AC75, ma quanto hanno messo in mostra gli uomini e le donne di Luna Rossa, tanto a Cagliari, quanto in questi giorni, lascia aperta la porta al “sogno” di vincere per la prima volta nella storia la “mitica” Coppa America.

Qui a Napoli, in queste Preliminari, hanno brillato sull’AC40 italiano, oltre a Burling e a Gradoni, i trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini.

– foto Ipa Agency –

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