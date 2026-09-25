Lavoro in nero nei campi del Trapanese, scoperti 19 irregolari in tre aziende agricole

TRAPANI (ITALPRESS) – Lavoro nero nei campi del Trapanese: la Guardia di Finanza ha scoperto 19 lavoratori irregolari in tre aziende agricole tra Marsala e Petrosino. Durante i controlli su 40 dipendenti, le Fiamme Gialle di Marsala ne hanno trovati 15 completamente in nero, privi di contratti e tutele.

Tra loro c’era anche un uomo che incassava l’Assegno di Inclusione senza aver dichiarato l’impiego: per lui è scattata la segnalazione all’INPS per bloccare il sussidio e recuperare le somme versate. Altri 4 lavoratori venivano pagati regolarmente “in nero” ma con retribuzioni in contanti, una pratica vietata dalle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.

Per i datori di lavoro sono scattate multe per oltre 40 mila euro. Inoltre, la Finanza ha chiesto all’Ispettorato del Lavoro la chiusura temporanea di due delle tre aziende, avendo sorpreso oltre il 10% del personale impiegato senza contratto.

– Foto ufficio stampa GDF –

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