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Lamezia Terme, studente 14enne voleva accoltellare la prof: carabinieri intercettano messaggi online e lo fermano

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Lamezia Terme, studente 14enne voleva accoltellare la prof: carabinieri intercettano messaggi online e lo fermano

Mer, 23/09/2026 - 10:02

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(Adnkronos) –
Avrebbe pianificato, su un gruppo Telegram, l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano ma è stato fermato dai carabinieri. È quanto accaduto a Lamezia Terme dove, secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta del Sud, uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile è stato fermato dai militari che avrebbero intercettato i messaggi online. Sembra che il ragazzo nutrisse un rancore nei confronti della docente a causa della bocciatura dell'anno precedente.  
Un altro caso dopo quello di Roma dove uno studente 13enne ha aggredito con un coltello un'insegnante a scuola. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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