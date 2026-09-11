iPhone 18 Pro contro 17 Pro: che cosa cambia e quale scegliere

(Adnkronos) – Apple ha ufficialmente presentato iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, i nuovi modelli di punta della gamma. Rispetto a iPhone 17 Pro, l'azienda di Cupertino ha concentrato gli aggiornamenti principali sulla fotocamera, sul processore e sulla batteria, mantenendo sostanzialmente invariata l'impostazione generale del design. La novità più rilevante riguarda la fotocamera principale da 48 megapixel, ribattezzata Fusion, che introduce per la prima volta su iPhone l'apertura variabile. Sei lamelle consentono di regolare automaticamente la profondità di campo e l'esposizione in base alle condizioni di luce, passando tra quattro valori di apertura: f/1.48, f/1.8, f/2.8 e f/4.0. Il controllo può essere gestito anche manualmente dagli utenti più esperti attraverso l'app Fotocamera, mentre agli sviluppatori viene messa a disposizione un'API dedicata per integrare la funzione nelle proprie applicazioni. Accanto al nuovo sensore arrivano anche stili fotografici aggiornati, controlli professionali per tempi di scatto e bilanciamento del bianco, un istogramma integrato e nuove funzioni per la modalità Cinema, tutte esclusive dei modelli Pro. Sul fronte delle prestazioni, il nuovo chip A20 Pro è realizzato con un processo produttivo a 2 nanometri e integra una CPU a sei core, di cui due ad alte prestazioni e quattro dedicati all'efficienza energetica. La GPU a sette core garantisce, secondo Apple, un incremento della potenza grafica del 40% rispetto alla generazione precedente. Il Neural Engine passa invece a una configurazione dual a 16 core, pensata per sostenere le funzioni di intelligenza artificiale introdotte con iOS 27. Anche il sistema di raffreddamento è stato rivisto, con una camera a vapore di seconda generazione che permette, secondo l'azienda, un miglioramento del 40% nelle prestazioni sostenute nel tempo. Sul piano estetico, iPhone 18 Pro mantiene l'impostazione generale già vista lo scorso anno, con il plateau posteriore che ospita il blocco fotocamere. Cambiano invece le colorazioni disponibili, ora declinate in Borgogna, Ghiacciaio, Nero e Argento, in sostituzione delle tonalità arancione e blu del modello precedente. Il retro presenta inoltre una finitura più uniforme tra vetro e alluminio, mentre sul fronte debutta una Dynamic Island ridisegnata e più compatta, capace di gestire fino a tre Live Activity contemporaneamente. Anche l'autonomia registra un miglioramento: iPhone 18 Pro arriva fino a 36 ore di riproduzione video, contro le 33 del modello precedente, mentre iPhone 18 Pro Max sale fino a 45 ore. La ricarica rapida via cavo permette di recuperare il 50% della batteria in 15 minuti. Un'altra novità riguarda la connettività: iPhone 18 Pro introduce il modem C2, sviluppato internamente da Apple in sostituzione del componente Qualcomm montato sul modello precedente, con supporto mmWave confermato negli Stati Uniti. Secondo l'azienda, il nuovo modem offre velocità di upload superiori e un consumo energetico inferiore del 15% rispetto al C1X. Le specifiche tecniche pubblicate da Apple suggeriscono però che il C2 sia riservato al solo iPhone 18 Pro, mentre la versione Max continuerebbe a utilizzare un modem Qualcomm.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)