In Promozione è subito derby tra Serradifalco e Sommatinese (ore 15.30)

Inizierà con il gran derby provinciale tra Serradifalco e Sommatinese il campionato di Promozione delle due compagini nissene (ore 15,30). Un derby che si annuncia, senza se e senza ma, come una sfida tutta da vivere e da godere tra due squadre che intendono partire bene in campionato. In Coppa Italia, in attesa del match di ritorno, il Serradifalco di Mister Di Matteo ha pareggiato 1-1 fuori casa sul campo alquanto insidioso del Sant’Anna di Enna a Calascibetta. Invece la Sommatinese ha perso 2-1 sul campo della Barrese mantenendo intatte le possibilità, al pari dei falchetti, di qualificarsi al turno successivo della Coppa Italia di Promozione.

Una sfida, quella tra il Serradifalco e la Sommatinese, che in questi ultimi anni s’è disputata con una certa frequenza in Promozione. In casa i falchetti sono imbattuti avendo vinto le tre sfide che si sono disputate nelle ultime tre stagioni. Dunque, per i padroni di casa la sfida di domenica 27 settembre coinciderà con la ricerca del poker casalingo di vittorie, mentre i granata ospiti dovranno tentare di invertire il trend che li vuole sempre sconfitti in casa dei falchetti. Per il resto, non mancano i temi. Uno è certamente la presenza di Totò Vaccaro, ex bomber della Sommatinese, nelle fila del Serradifalco; c’è poi il ritorno di Piero Alessi, storico quanto iconico portiere sommatinese, e l’esordio sulla panchina granata del sommatinese doc Salvatore Sammartino tornato alla casa madre.

Arbitrerà Serradifalco – Sommatinese Salvatore Stefano Nicosia di Catania, coadiuvato dai guardalinee Antonino Barbagallo e Angelo Stella, entrambi di Enna. Il costo del biglietto è stato fissato in 7 euro, mentre costerà 5 euro il biglietto per Under 14 e ragazzi, è gratis per ragazzi fino a 14 anni. e Over 65. I biglietti saranno venduti in prevendita presso Charleston Pub e La Sala 1640 e sarà attiva fino alle ore 12 di domenica 27 settembre. (foto di repertorio – Serradifalco Calcio)