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Il mercato del lavoro cerca ingegneri ma non li trova, irreperibili in 7.000 sui 14.200 richiesti

AdnKronos

Il mercato del lavoro cerca ingegneri ma non li trova, irreperibili in 7.000 sui 14.200 richiesti

Mer, 23/09/2026 - 16:28

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(Adnkronos) – A metà 2026 risultano di difficile reperimento più di 7.000 ingegneri dei 14.200 richiesti dal sistema produttivo. Il 52,5% degli ingegneri richiesti nei comparti industriali e dei servizi è dunque quasi introvabile e la principale ragione, secondo i dati del Sistema informativo Excelsior, non è la carenza di competenze dei candidati ma la mancanza di persone da selezionare. E' quanto si legge nella nota del Centro studi Cni, 'Nuove frontiere, nuove responsabilità dati e riflessioni sull'ingegneria italiana', resa nota oggi in occasione del Congresso nazionale degli ingegneri che si è aperto oggi a Trieste. Nel dettaglio, risulta di difficile reperibilità il 56,3% dei 4.400 ingegneri industriali necessari al sistema produttivo, il 50,9% dei 4.030 ingegneri civili ricercati, il 48% dei 3.990 ingegneri elettronici e dell’informazione, e il 56,8% dei 1.780 ingegneri di altri indirizzi. Delle oltre 92.000 persone con laurea richieste dal mercato del lavoro, gli ingegneri rappresentano una quota consistente e, ormai da anni, quella con i tassi più elevati di irreperibilità, seconda solo ai laureati in indirizzo sanitario e paramedico.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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