HP presenta ZBook Ultra G3a 16, stazione di lavoro portatile per l’intelligenza artificiale agentica locale

(Adnkronos) – HP Inc. ha annunciato il lancio della workstation portatile ZBook Ultra G3a da 16 pollici, un sistema sviluppato per consentire l'esecuzione locale di complessi flussi di lavoro computazionali. Progettato in sinergia con AMD e integrato con le soluzioni di Perplexity, il dispositivo punta a ridurre la frammentazione degli strumenti operativi e la dipendenza dalle infrastrutture in cloud durante le fasi di elaborazione dei dati. L'architettura hardware si basa sui processori AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 e su un sistema a chip singolo capace di gestire fino a 192 gigabyte di memoria unificata, di cui fino a 160 gigabyte allocabili come memoria video dedicata VRAM, consentendo l'esecuzione sul dispositivo di modelli linguistici di grandi dimensioni fino a 300 miliardi di parametri e l'operatività di un'unità di elaborazione neurale da 55 TOPS.

Jim Nottingham, Senior Vice President e Division President di Advanced Compute and Solutions presso HP Inc., ha dichiarato: “I professionisti hanno bisogno di esperienze di intelligenza artificiale che siano potenti, affidabili e integrate nel loro modo di lavorare. Con l'HP ZBook Ultra G3a 16”, HP unisce una fabbrica di intelligenza artificiale locale e strumenti pronti per i flussi di lavoro per aiutare i clienti ad applicare l'intelligenza artificiale agentica alle loro attività più impegnative”. L'approccio basato sull'elaborazione in locale mira a offrire un maggiore controllo su latenza, riservatezza dei dati e costi di inferenza rispetto alla gestione interamente centralizzata su server remoti, e proprio In merito al trasferimento della potenza di calcolo dal cloud al dispositivo personale, Jack Huynh, Senior Vice President e General Manager del Computing and Graphics Group di AMD, ha affermato:“Insieme, HP e AMD stanno inaugurando l'era dell'intelligenza artificiale personale, in cui una straordinaria potenza di intelligenza artificiale si sposta dal data center nelle mani dei professionisti. Per anni, l'intelligenza artificiale più potente ha risieduto nel cloud. Ora, con fino a 192 GB di memoria unificata e la capacità di eseguire localmente modelli fino a 300 miliardi di parametri, quella potenza è proprio accanto a voi, lavorando al fianco delle vostre applicazioni più impegnative. Il nuovo ZBook dimostra ciò che è possibile quando l'intelligenza artificiale diventa veramente personale, dando alle persone la libertà di esplorare idee più grandi, risolvere problemi più difficili e dare vita ai loro progetti più ambiziosi”. Dal punto di vista del software operativo, il laptop integra il sistema Perplexity Computer, una configurazione pensata per supportare la gestione diretta delle applicazioni di progettazione come Autodesk Revit attraverso un connettore MCP per Windows, permettendo di processare le informazioni proprietarie sulla macchina senza generare costi legati ai token per l'uso continuo dei server cloud. Illustrando la logica di questa architettura condivisa, Ryan Foutty, Vice President of Business presso Perplexity ha commentato: “I professionisti non dovrebbero dover costruire la propria infrastruttura di intelligenza artificiale per mettere al lavoro la loro workstation. Con HP, stiamo portando il Portable Computer, una modalità di personal computer che esegue modelli, agenti e strumenti di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Il lavoro inizia localmente e, quando un passaggio richiede un'intelligenza di livello superiore, gli utenti possono scegliere di coinvolgere un modello cloud senza ricominciare da capo. Le aziende ottengono i vantaggi dell'intelligenza artificiale locale senza rinunciare all'accesso al cloud o al controllo su quando utilizzarlo”. Il telaio del dispositivo presenta un profilo di 17,9 millimetri di spessore per un peso base di circa 1,9 chilogrammi e introduce una riprogettazione del sistema termico che incrementa la potenza dissipabile fino a 100 watt, supportando software di modellazione e visualizzazione come Autodesk 3ds Max e Chaos Enscape. Il portafoglio complessivo per l'integrazione aziendale comprende inoltre soluzioni per il controllo remoto e lo strumento Local AI Value Calculator disponibile su HP.com, sviluppato per analizzare i costi di gestione e i tempi di ritorno dell'investimento nel passaggio da infrastrutture di calcolo remote a dispositivi locali.

La disponibilità dell'HP ZBook Ultra G3a 16” è prevista a partire da ottobre 2026. Ulteriori dettagli sulle specifiche configurazioni hardware, sui prezzi di vendita e sui tempi di consegna effettivi per i singoli mercati locali verranno resi noti in prossimità del lancio ufficiale.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)