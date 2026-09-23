Granicoltura, 50 milioni di euro dalla Commissione Attività Produttive dell’ARS. Catania: “Primo risultato importante, ora servono tempi rapidi”

MUSSOMELI. Un segnale concreto per la granicoltura siciliana arriva dalla Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha approvato lo stanziamento di 50 milioni di euro destinati al comparto cerealicolo, insieme a ulteriori 25 milioni di euro previsti per la distillazione di crisi. Si tratta di una misura particolarmente importante per un settore che sta attraversando una fase di forte difficoltà e che rappresenta una componente fondamentale dell’economia agricola delle aree interne della Sicilia.

Sul tema, in qualità di assessore alle attività produttive del Comune di Mussomeli, ero intervenuto con la presentazione di una proposta, indirizzata ai rappresentanti della Regione Siciliana, chiedendo di prevedere un contributo straordinario a favore dei cerealicoltori, evidenziando le difficoltà che stanno interessando numerose aziende agricole. “Accogliamo con soddisfazione questo primo importante segnale anche se ritengo che occorra fare un ulteriore sforzo aumentando le risorse – dichiara il vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Mussomeli Giuseppe Catania – perché da tempo sosteniamo la necessità di un intervento straordinario a favore dei nostri cerealicoltori. La crisi del comparto non riguarda soltanto gli agricoltori, ma l’intero sistema economico e sociale delle nostre aree interne.”

“Adesso – prosegue Catania – è fondamentale che lo stanziamento venga approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana nei prossimi giorni, possibilmente con un ulteriore incremento di risorse.Ma sopratutto è importante che possa tradursi rapidamente in aiuti concreti alle aziende. Gli agricoltori hanno bisogno di risposte certe e di tempi brevi. Ogni giorno di attesa pesa sulla capacità delle imprese di programmare e continuare a investire nella propria attività.” La granicoltura rappresenta infatti una parte significativa del tessuto produttivo di Mussomeli e di numerosi comuni dell’entroterra siciliano. Sostenere il comparto significa contribuire alla tutela del territorio, alla permanenza delle attività agricole e alla salvaguardia dell’economia delle comunità rurali.

“Come Amministrazione comunale continueremo a seguire con attenzione l’iter del provvedimento e a sollecitare le istituzioni regionali affinché le risorse vengano rese disponibili nel più breve tempo possibile. La proposta avanzata da Mussomeli nasce dalla necessità di dare voce a un comparto che chiede sostegno e prospettive. I 50 milioni rappresentano un primo passo importante; ora bisogna arrivare rapidamente alle aziende”, conclude il vicesindaco Catania. L’Amministrazione comunale ribadisce quindi la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali e con le organizzazioni di categoria affinché le misure previste possano produrre effetti concreti a sostegno della cerealicoltura siciliana.