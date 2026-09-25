Gf Vip, stasera nuova puntata: la ‘versione’ di Simone Annicchiarico dopo la squalifica

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 25 settembre, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo l'uscita di Simone Annicchiarico, questa sera il concorrente avrà la possibilità di parlarne e giustificarsi. Prime simpatie e antipatie nella Casa. Il gruppo non ha le idee chiare su Federica Morello: c’è chi la giudica algida e impostata, chi poco autentica e furba. Stasera potrà rispondere a tutte le critiche mentre in tanti si chiedono: sta nascendo un feeling speciale tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia? La 'battle dei talenti' infiamma ancora una volta la squadra delle donne. Valeria Marini non tollera l’esclusione dallo show. Guendalina Tavassi contesta Megan Ria. Riusciranno a ritrovare l’armonia per battere gli uomini? In palio un’importantissima immunità.

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone. L’amicizia, la mancanza e l’affetto per il più grande protagonista di quella storica prima edizione. La prima eliminazione si avvicina: chi sarà il prossimo candidato a lasciare la Casa tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello?

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