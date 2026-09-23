Frasi sessiste e intimidazione fisica a un’arbitra, bufera ed esonero per il fratello di Higuain

(Adnkronos) – Il fratello di Gonzalo Higuain è stato esonerato a causa di alcune frasi sessiste. È successo negli Stati Uniti, dove Federico Higuain allenava il Colombus Crew 2, squadra di Mls Next Pro, e si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno scatenato un vero e proprio scandalo, tanto da costringere il club ad allontanarlo. Nei giorni scorsi, durante l'ultimo turno di campionato, Higuain ha avuto un'accesa discussione con un'arbitra, a cui si è poi rivolto dicendole "non dimenticare che questo è uno sport da uomini". Alla frase sessista si è poi aggiunta una vera e propria "intimidazione fisica", come raccontato dalla Professional Soccer Referees Association, visto che che Higuain avrebbe preso la mano della direttrice di gara e "si rifiutava di lasciarla andare nonostante gli fosse stato intimato tre volte di smettere". Higuain è stato quindi espulso e squalificato per due partite, ma l'episodio gli è costato anche il lavoro: "Dopo i colloqui avuti questa settimana e un'ulteriore valutazione di quanto accaduto nell'ultimo mese, gli standard del nostro club riguardo a ciò che ci si aspetta da un leader di una delle nostre squadre non sono stati rispettati", ha dichiarato in una nota Issa Tall, direttore generale del club.

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