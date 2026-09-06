F1, Monza: Antonelli primo italiano a vincere dopo 60 anni, sul podio piange e sventola il tricolore

Impresa storica di Kimi Antonelli che ha trionfato nel Gran Premio d’Italia dopo essere partito dalla 19ma e ultima posizione. Il pilota 20enne della Mercedes, sempre piu’ leader del mondiale, e’ il primo italiano a trionfare a Monza dopo 60 anni. L’ultimo successo era stato di Ludovico Sarfiotti sulla Ferrari nel 1966. Secondo posto per il compagno di squadra George Russell. Delusione Ferrari: Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc a muro dopo tre giri.

A completare il podio c’e’ un fantastico Max Verstappen che, dopo le evidenti difficolta’ del venerdi’, riesce a portare la sua Red Bull in terza posizione. Hamilton non va oltre un anonimo sesto posto, alle spalle delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Il poleman Pierre Gasly chiude in settima piazza; alle sue spalle completano la top 10 di giornata Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine) e Yuki Tsunoda (Racing Bulls). Antonelli, partito ultimo per una penalita’, si e’ reso protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d’Italia 2026 di Formula. Ora sono quattro i piloti italiani ad aver trionfato a Monza, compresi Alberto Ascari e Nino Farina. Nuova beffa, dunque, per il suo compagno di squadra George Russell, che deve accontentarsi del secondo posto.

Antonelli piange sul podio dopo la vittoria nel Gran Premio di Monza. Il pilota della Mercedes si scioglie dopo aver ascoltato l’inno di Mameli. Antonelli é il primo italiano a vincere a Monza dal 1966 e sventola una bandiera tricolore dopo la premiazione, ricevendo un’ovazione del pubblico.