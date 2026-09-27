Salute

Etna, stop ai voli anche nella giornata odierna: aeroporto di Catania chiuso sino a mezzanotte

Redazione

Etna, stop ai voli anche nella giornata odierna: aeroporto di Catania chiuso sino a mezzanotte

Dom, 27/09/2026 - 14:01

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CATANIA (ITALPRESS) – A causa della cenere vulcanica in atmosfera e dell’attuale direzione dei venti, è stato prolungata la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 dell’aeroporto di Catania. Sono sospese, di conseguenza, tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 di oggi. Lo rende noto la SAC, societa’ di gestione dello scalo.

“I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”, si legge nella nota della SAC.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

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