Salute

Etna in eruzione, stop agli arrivi all’aeroporto di Catania sino alle ore 16

Redazione

Etna in eruzione, stop agli arrivi all’aeroporto di Catania sino alle ore 16

Lun, 14/09/2026 - 11:01

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CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente al settore C1. Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 16:00 ora locale del 14 settembre.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

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