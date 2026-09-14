Attività eruttiva dell’Etna: all’aeroporto di Catania disposta chiusura settori C1 e B3, sospese attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22

Non sono buone le notizie in aggiornamento che arrivano dall’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Qui, infatti, causa dell’attività eruttiva dell’Etna, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3.

Sono state sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 22:00 ora locale. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.