Eternal City Moto Show 2026: a Roma tre giorni tra novità

(Adnkronos) – L’Eternal City Moto Show 2026 festeggia la decima edizione cambiando sede e ampliando il programma. Dal 25 al 27 settembre l'evento dedicato alle due ruote occuperà i 120.000 metri quadrati del Gazometro di Roma Ostiense, dopo aver superato i 30.000 visitatori nell'edizione precedente. Quest'anno è prevista anche una crescita del 30% delle Case motociclistiche presenti. L'elenco comprende Aprilia, Benelli, BMW Motorrad, CFMoto, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Royal Enfield, Suzuki, Triumph e Yamaha, oltre a numerosi altri marchi. Le novità spazieranno dalle sportive alle adventure, passando per naked, cruiser, offroad, scooter e modelli elettrici. Uno dei punti centrali sarà rappresentato dai demo ride. Ducati realizzerà un village di 500 metri quadrati con la gamma 2026 e un'esposizione dedicata ai suoi cento anni, mentre BMW Motorrad porterà la propria flotta per le prove su strada. KTM e Husqvarna affiancheranno agli spazi espositivi quelli dedicati all'esperienza dinamica; Triumph arriverà invece con il truck ufficiale e numerosi modelli disponibili per i test. Tra le anteprime spicca la Flying Flea di Royal Enfield, attesa al debutto europeo proprio a Roma. Il pubblico potrà conoscere e provare il nuovo modello elettrico, mentre tre customizer internazionali – Zon Custom Works, Rough Crafts e Nineteen Works – porteranno le loro interpretazioni del mondo della personalizzazione. Il programma comprenderà inoltre abbigliamento e accessori, preparatori, talk sulla transizione energetica, corsi sulla sicurezza, skateboard e un festival cinematografico.

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