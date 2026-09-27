Eccellenza. Una Sancataldese combattiva ma poco incisiva perde 2-0 all’Esseneto contro l’Akragas

Una Sancataldese, combattiva ma poco incisiva sotto porta, è uscita sconfitta 2-0 nel confronto dell’Esseneto con l’Akragas. Padroni di casa subito in vantaggio di testa con Luis Henrique. La Sancataldese prova a farsi pericolosa con Torres Marti e Giannone, ma la Sancataldese si rende veramente pericolosa sul finire del primo tempo su mischia; in precedenza ci aveva provato anche Gueye che ha sfiorato la traversa di testa.

Ad inizio ripresa raddoppio per gli akragantini in gol stavolta con Giorgio la cui conclusione non ha lasciato scampo alcuno a Cannizzaro.

La Sancataldese, comunque, nonostante il doppio svantaggio, ha provato lo stesso a riaprire il match con il sempre vivace Torres Marti che segna ma in posizione ritenuta irregolare dalla terna arbitrale, e poi con Viscuso atterrato in area: il giovane jolly verdeamaranto ha reclamato, invano, la concessione del rigore.



Infine su punizione ultima emozione del match con i verdeamaranto che ci hanno provato ma senza riuscire a perforare la munita retroguardia dei padroni di casa che si sono così imposti con un definito 2-0 finale. Per la Sancataldese resta il rammarico per il risultato, ma la strada è lunga: tra le due capolista Castellammare e Montelepre, con 7 punti, e la Sancataldese, c’è un solo punto di distanza. La Sancataldese dovrà essere brava a ripartiamo dal lavoro sul campo per tornare a vincere e convincere.