Eccellenza. La capolista Sancataldese sfida l’Akragas all'”Esseneto” con l’obiettivo di conservare il primato

E’ una terza giornata di campionato parecchio impegnativa, quella che attende domenica la Sancataldese sul campo dell’Akragas (ore 16) all’Esseneto. Un confronto al quale i verdeamaranto di mister Davide Boncore arrivano a punteggio pieno avendo conquistato due vittorie nelle due sfide precedenti.

Una classifica da difendere e possibilmente incrementare contro un avversario di prestigio e blasone come il Gigante agrigentino. Gli avversari della Sancataldese hanno fin qui totalizzato 3 punti avendo vinto una volta perdendo l’altra. Insomma, non proprio una bella partenza quella dell’Akragas che, pure, viene indicata come una delle favorite per la vittoria finale nel girone A del campionato di Eccellenza.

La Sancataldese arriva a questa sfida nelle migliori condizioni fisiche e di condizione. Le due vittorie ottenute fin qui hanno fatto acquisire alla squadra una nuova consapevolezza di fiducia e forza. Per altro, anche all’Esseneto la Sancataldese potrà contare sull’apporto della sua tifoseria che, per altro, è legata a quella dell’Akragas da gemellaggio, per cui quella di Agrigento, oltre ad essere una sfida cruciale di campionato, per i tifosi della Sancataldese sarà anche una festa dello sport. Arbitrerà Akragas – Sancataldese Bruno Rossomando di Salerno con guardalinee Luca Iannazzo e Marco Mirabile, entrambi di Palermo. L’Akragas ha fissato il prezzo del biglietto della partita per il settore ospiti al costo di 7 euro. (Foto Vincenzo Bonelli — Sancataldese Calcio Official)