Eccellenza. Gran rimonta per il Niscemi di Nicolò Terranova: ad Acireale s’impone 1-2 con doppietta di Carioca Dos Santos

E’ un Niscemi che nel girone B del campionato di Eccellenza continua a regalare gol ed emozioni ai suoi tifosi. La squadra di Nicolò Terranova è riuscita nell’impresa di espugnare lo stadio dell’Acireale con un’epica rimonta. Basti pensare che, fino ad otto minuti dalla fine del match i granata acesi erano in vantaggio 1-0. Il gol che, fino a quel momento, decideva il match lo aveva realizzato Vaccaro sul finire del primo tempo.

Una rete che sembrava in qualche modo poter indirizzare il corso del match, considerato anche il valore e lo spessore dei padroni di casa. E invece non solo il Niscemi non ha mollato, ma è riuscito anche dapprima a raddrizzare le sorti del match e poi addirittura a ribaltarle. In entrambe i casi, a segnare le reti che hanno determinato e indirizzato il risultato verso l’1-2 finale, è stato il brasiliano Carioca Dos Santos autore di una doppietta.

Il primo gol il brasiliano lo ha realizzato con uno splendido colpo di testa che s’è infilato alle spalle del portiere acese che nulla ha potuto. Nel finale di partita, al minuto 50′ del secondo tempo, al quinto minuto di recupero, è stato ancora Carioca Dos Santos a segnare la rete del definitivo 1-2. Lo ha fatto su calcio di rigore: l’attaccante ha piazzato il pallone sul dischetto per poi spiazzare nettamente il portiere avversario dagli 11 metri.

Una vittoria che ha creato grande entusiasmo attorno al Niscemi di Nicolò Terranova. Il tecnico sta lavorando molto bene a Niscemi e ha dato vita ad un gruppo squadra davvero notevole in termini di qualità e quantità calcistica. Un gruppo coeso con ragazzi che in campo si sacrificano sempre e non si perdono mai d’animo nemmeno nei momenti più critici del match. Sotto di un gol alla fine del primo tempo, il Niscemi non solo non ha mollato, ma ha avuto il merito di crederci sino alla fine. Una fiducia che è stata premiata con l’uno – due firmato da Carioca Dos Santos.

Il Niscemi, con questo successo è ora salito a quota 6 in classifica, ad un solo punto dal terzetto di testa Nebros, Messina e Mazzarrone Calcio, e domenica prossima sarà di scena al “Pontelongo” contro la Messana Riviera in un confronto nel quale i gialloverdi dovranno puntare al successo per legittimare un ruolo da protagonista in questo girone B del campionato di Eccellenza.