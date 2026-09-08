Due giovani morti durante la cronoscalata del Monte Erice, il pilota è risultato negativo agli esami tossicologici

TRAPANI (ITALPRESS) – Il pilota Marco Nicoletti è risultato negativo al test tossicologico disposto dalla Procura di Trapani in seguito all’incidente stradale avvenuto, domenica scorsa, durante la cronoscalata del Monte Erice, provocando la morte di due giovani spettatori Giuseppe Bisconti e Karol Greco di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno. Nell’incidente il pilota ha riportato ferite non gravi. Il suo nome è finito nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato è di omicidio stradale.

La Procura ha anche disposto l’autopsia sui corpi delle due vittime. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche il commissario di percorso Mario Marchese, di Monreale, che si trova ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

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