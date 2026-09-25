“Cuore Siciliano, Battito Jazz”: dopo Flora Faja a Largo Barile arriva Stjepko Gut

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di essere costruiti per diventare una scena. Basta abitarli nel modo giusto.

È accaduto ieri sera a Largo Barile, dove “Cuore Siciliano, Battito Jazz” ha aperto la sua seconda edizione con il quartetto di Flora Faja. Il prospetto storico illuminato, il palco raccolto ai suoi piedi e la musica hanno restituito alla piazza, per una sera, una dimensione diversa da quella quotidiana.

La decisione di riportare il Festival a Largo Barile ha avuto anche un effetto molto concreto. Tutti coloro che avevano prenotato hanno trovato posto e, allo stesso tempo, è stato possibile accogliere alcuni spettatori arrivati senza prenotazione, persone che hanno scelto anche all’ultimo momento di fermarsi e assistere al concerto.

È forse questo uno degli aspetti più interessanti di un festival che sceglie di stare dentro la città: accanto a chi programma la propria presenza può esserci chi incontra la musica quasi per caso, rallenta il passo e decide di restare.

È accaduto ieri sera a Largo Barile, dove “Cuore Siciliano, Battito Jazz” ha aperto la sua seconda edizione con Flora Faja e il progetto “In The Rhythm”.

Flora Faja, la voce al centro della prima serata

La voce di Flora Faja non è rimasta semplicemente in primo piano, ma si è mossa continuamente dentro il dialogo con il quartetto. Faja ha attraversato differenti sfumature della propria vocalità, passando dalla misura all’energia, lasciando spazio agli strumenti e riprendendosi la scena nei momenti in cui il canto diventava più intenso.

Voce, gesto e interpretazione hanno così costruito il filo della serata, sostenuti da una formazione nella quale ciascun musicista ha trovato il proprio spazio. Pianoforte, contrabbasso e batteria non hanno svolto soltanto una funzione di accompagnamento, ma hanno partecipato a un lavoro d’insieme fatto di scambi, passaggi solistici e continui ritorni alla voce.

Tra i musicisti sul palco anche Riccardo Lo Bue al contrabbasso, strumento che ha avuto un ruolo particolarmente riconoscibile nel dialogo musicale del quartetto.

Intorno alla musica ha fatto la propria parte anche Largo Barile. La facciata storica, attraversata durante il concerto dalle diverse tonalità delle luci, è diventata una scenografia naturale senza sottrarre attenzione a ciò che accadeva sul palco.

Questa sera Stjepko Gut

Il secondo capitolo di “Cuore Siciliano, Battito Jazz” è in programma questa sera, 25 settembre, ancora a Largo Barile.

Sul palco salirà Stjepko Gut con il suo quartetto. Una carriera internazionale, quella del trombettista serbo, che attraversa decenni di jazz e che ha fatto della Sicilia anche una scelta di vita.

Dopo la voce di Flora Faja, sarà dunque la tromba a prendere il centro della scena, in una seconda serata che prosegue il percorso costruito dal Festival attraverso interpreti, esperienze e linguaggi differenti.

Il suo concerto rappresenta il secondo capitolo delle tre serate di “Cuore Siciliano, Battito Jazz”: dopo la voce di Flora Faja, sarà la tromba a prendere il centro della scena.

Il Festival si concluderà domani, 26 settembre, con Dual Flow – Brazilian Vibes, progetto che vedrà protagonisti Giacomo Tantillo alla tromba e Roberto Gervasi alla fisarmonica, portando a Caltanissetta un incontro tra jazz e sonorità brasiliane.

Tre serate, tre linguaggi differenti e un luogo che, dalla prima sera, ha cominciato a far parte del racconto.