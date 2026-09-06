Coppa Italia di Eccellenza. Sconfitta indolore 2-1 per il Niscemi con il Vittoria: il gol di Hardes blinda la qualificazione

Il Niscemi perde 2-1 sul campo del Vittoria nel ritorno del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza, ma si qualifica per il secondo turno in virtù del 4-0 che aveva ottenuto all’andata giocata al Pontelongo. Un match nel quale i gialloverdi niscemesi di mister Nicolò Terranova sono passati in vantaggio con Hardes nel primo tempo.

Il giocatore niscemese ha raccolto di testa sotto porta un cross portando in vantaggio la sua squadra. La reazione dei padroni di casa del Vittoria è stata veemente ed ha portato, sempre nel primo tempo, al pareggio ad opera di Francofonte al 42’. Nella ripresa, infine, Romero Peralta, su calcio di rigore, ha segnato la rete del definitivo 2-1 per i padroni di casa.

Un risultato che ha permesso al Vittoria di congedarsi dalla competizione della Coppa Italia di Eccellenza con una vittoria, ma che non gli ha permesso di superare il turno. Sarà dunque il Niscemi a giocare il secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza.