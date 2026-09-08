Coppa Italia di Eccellenza. Niente qualificazione per la Sancataldese: schierato giocatore squalificato, agli ottavi va il Kamarat

Alla fine è stato il Kamarat a qualificarsi per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. E’ infatti successo che la Sancataldese aveva schierato un giocatore squalificato, capitan Fabio Calabrese. Per questa ragione la società agrigentina ha preannunciato reclamo che è stato accolto dalla Lnd Sicilia.

Pertanto, è stato assegnato lo 0-3 a tavolino al Kamarat 1972 che dunque ha ribaltato lo 0-2 con il quale la Sancataldese s’era imposta domenica scorsa a spese degli agrigentini. Il Kamarat ha accolto con con soddisfazione l’esito positivo del ricorso presentato, in seguito al doppio confronto di Coppa Italia Eccellenza contro la Sancataldese.

La società verdeamaranto, in un comunicato ufficiale ha inteso dire la propria: “Prendiamo atto della decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara di Coppa Italia contro il Kamarat. Errare è umano. Certamente resta il rammarico per una disattenzione amministrativa che vanifica quanto di straordinario i ragazzi e lo staff avevano conquistato con il sudore sul campo. La società desidera scusarsi sinceramente con i propri tifosi, con la squadra e con il mister.

Accettiamo a testa alta, consapevoli che il valore dimostrato sul terreno di gioco resta ed è la nostra reale dimensione. Ora è il momento di trasformare l’amarezza e la rabbia in energia positiva, grinta e fame agonistica in vista del campionato. Insieme, convertiamo questo episodio nella carica giusta per affrontare la stagione. Testa subito alla prima di campionato: uniti più che mai”.