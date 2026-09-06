Coppa Italia di Eccellenza. La Sancataldese ribalta 0-2 il Kamarat e si qualifica al 2° turno: decidono Abbate e Bonifacio

Una vittoria straordinaria quella che la Sancataldese ha conquistato a Cammarata contro il Kamarat. Lo 0-1 casalingo rimediato nel match di andata all’Antonio Alaimo di Serradifalco sembrava in qualche modo aver complicato la missione qualificazione per i verdeamaranto di Davide Boncore.

E invece così non è stato in quanto la Sancataldese, con una prestazione monumentale, è riuscita a battere un Kamarat che, pure, non era certo sceso in campo per sottovalutare l’impegno odierno. La differenza, tra il match di andata e quello di ritorno, l’ha fatta la Sancataldese, la sua voglia, il suo carattere, la sua determinazione.

La squadra di Davide Boncore ha lottato, ha anche saputo soffrire, ha veramente gettato il cuore oltre l’ostacolo, e lo ha fatto non solo in ogni scontro di gioco e in ogni pallone toccato, ma anche in ogni momento nel quale c’era bisogno di dire la propria. La Sancataldese lo ha fatto imponendosi con un netto 0-2 che ha permesso di ribaltare il risultato dell’andata e di conquistare la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia di Eccellenza.

Nel primo tempo il match s’è chiuso sullo 0-0. Gara combattuta nella quale la Sancataldese ha trovato modo di imporre la propria grinta e carattere. Un atteggiamento che, alla lunga, ha pagato, dal momento che nella ripresa, prima Danilo Abbate e poi Gueye hanno segnato le due reti che hanno permesso alla Sancataldese prima di pareggiare il conto rispetto al match di andata e poi di mettere la freccia e conquistare quel risultato che le ha permesso di chiudere la contesa. IN difesa bene la prova di Bonifacio (nella foto).

In questo modo, la società verdeamaranto ha centrato il suo primissimo obiettivo stagionale che era la qualificazione al secondo turno di Coppa. E domenica prossima, 13 settembre, dopo questa esaltante qualificazione, prima di campionato nel girone A di Eccellenza con la Sancataldese che sarà di scena fuori casa a Partinico in provincia di Palermo contro il Partinicaudace (ore 15,30). (foto Sancataldese Calcio Official)