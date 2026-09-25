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Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo lancia una rete di competenze linguistiche per gli investitori internazionali

Redazione

Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo lancia una rete di competenze linguistiche per gli investitori internazionali

Ven, 25/09/2026 - 11:01

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PALERMO (ITALPRESS) – Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo, l’organismo nato alcuni mesi fa per rafforzare la rappresentanza del mondo delle professioni, darà vita a un team di professionisti con specifiche competenze linguistiche, in particolare in lingua inglese, e una consolidata esperienza nei rapporti con investitori e operatori stranieri.

Un progetto che punta a rafforzare la dimensione internazionale dell’associazione e a dare vita a una rete di competenze, in grado di supportare gli investitori internazionali interessati a conoscere e sviluppare opportunità sul territorio palermitano, facilitando l’incontro con le professionalità e le realtà economiche locali.

È questa una delle principali proposte venute fuori dalla riunione nel corso della quale il presidente dell’associazione, l’avvocato Alessandro Palmigiano, ha anche illustrato i servizi e le nuove convenzioni offerte dal sistema Confcommercio.

“È fondamentale creare uno spazio stabile di confronto tra professionisti, nel quale poter condividere esigenze, idee e progettualità – sottolinea Alessandro Palmigiano, presidente di Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo -. Il nostro percorso di crescita è appena iniziato e proprio per questo abbiamo scelto di dedicare molta attenzione all’ascolto delle esigenze dei nostri associati che devono sentirsi parte attiva di un progetto comune e contribuire, con le proprie competenze e relazioni, alla crescita dell’associazione”.

– Foto ufficio stampa Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo –

(ITALPRESS).

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