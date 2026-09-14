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Colpita con pistola ad aria compressa mentre cammina per strada a Roma, ferita 50enne

AdnKronos

Colpita con pistola ad aria compressa mentre cammina per strada a Roma, ferita 50enne

Lun, 14/09/2026 - 22:49

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(Adnkronos) –
Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana, a Roma. E' accaduto intorno alle 18.30.  La donna, che è andata a farsi medicare in ospedale, ha raccontato successivamente di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto poi la macchia di sangue. Si tratta una ferita lieve. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Prati che stanno cercando di ricostruire da dove sia partito il colpo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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