Colombo (Siaarti): “Anestesisti-rianimatori in prima linea nelle emergenze”

(Adnkronos) – "Le situazioni di emergenza sono da sempre al centro dell’attività degli anestesisti-rianimatori e ci portano spesso a collaborare anche a livello internazionale. Un esempio recente, purtroppo, è l'incidente di Crans-Montana, in cui abbiamo lavorato insieme ai colleghi europei per garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti coinvolti. Ma si tratta solo dell’ultimo episodio di una lunga serie di interventi in contesti di emergenza". Lo ha detto Davide Colombo, anestesista rianimatore e responsabile dell'Area culturale medicina critica dell'emergenza per la Società italiana di anestesia, rianimazione e terapie intensiva, intervenuto al congresso dell’area emergenza (Ace) di Siaarti, in programma oggi e domani, 25 settembre, alla Città militare della Cecchignola di Roma. Al centro dei lavori non solo tecnica, ma anche comunicazione sotto stress, leadership nel trauma team, decisioni in pochi minuti. "Siamo spesso impegnati anche in scenari internazionali, come è avvenuto, per esempio, dopo il terremoto in Venezuela – ricorda Colombo che è anche responsabile scientifico del congresso -. In queste situazioni collaboriamo con la Protezione civile e, quando necessario, anche con le forze armate". Il congresso "affronta proprio questi temi, oggi sempre più attuali e importanti: come organizzare e coordinare al meglio gli interventi sanitari nelle situazioni di emergenza e nelle grandi calamità, per garantire ai pazienti un’assistenza il più possibile tempestiva ed efficace", conclude.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)