Clima, Pellegatta (Coldiretti): “Più alberi nei centri urbani per contrastare crisi”

(Adnkronos) – Gli alberi sono sempre "più importanti all'interno delle città, poiché ci aiutano a contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico". Così l'arboricoltore Andrea Pellegatta della Consulta Florovivaismo Coldiretti in occasione di Eco, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in corso a Roma. "In questi giorni abbiamo parlato di energia e di strategie per rendere più sostenibili le città ed era giusto parlare anche di alberi che purtroppo subiscono i mutamenti del clima, di conseguenza sono necessarie ricerche, strategie e l'applicazione di buone pratiche per far sopravvivere questi alberi all'interno delle città perché possano fornire tutti i benefici di cui la scienza ci informa". Come Coldiretti, aggiunge, "stiamo sviluppando dei progetti che hanno lo scopo di sperimentare buone pratiche per la piantagione degli alberi in città individuando le specie più giuste in base ai luoghi. Al pari del verde urbano, ci sono poi le aree agricole, che producono cibo ma sono anche zone che a ridosso delle città aiutano a contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico. Stiamo sviluppando dei progetti di agroforestazione, cioè l'inserimento mirato di alberi all'interno dei sistemi agricoli".

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