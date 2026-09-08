Cina, l’IA protagonista della quinta Global Digital Trade Expo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La quinta edizione della Global Digital Trade Expo, un evento dedicato alla promozione del commercio digitale e della cooperazione industriale, si terrà dal 23 al 27 settembre a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, con l’intelligenza artificiale come tema principale, ha dichiarato ieri un funzionario.

Più di un terzo degli espositori si concentrerà sull’IA, insieme al debutto collettivo di basi pilota per le applicazioni dell’IA, presentando un ecosistema di innovazione lungo l’intera catena che spazia dai modelli di base alle applicazioni industriali e ai dispositivi intelligenti, ha osservato Yan Dong, vice ministro cinese del Commercio.

A margine dell’evento si terranno diverse competizioni sull’IA, che riguarderanno ambiti quali lo sviluppo open source, l’intelligenza incarnata e la tecnologia delle interfacce cervello-computer.

La fiera disporrà di 170.000 metri quadrati di spazio espositivo, con gli espositori internazionali che rappresenteranno oltre il 20% del totale. Il numero dei padiglioni esteri ha già superato il totale complessivo di tutte le precedenti edizioni.

Malesia e Ungheria saranno i Paesi ospiti d’onore, con rappresentanti di 121 Paesi e regioni e di 29 organizzazioni internazionali che hanno confermato la loro partecipazione.

Finora l’evento ha attirato quasi 40.000 acquirenti professionisti, tra cui oltre 12.000 provenienti dall’estero, con ordini di acquisto internazionali attesi per 977 milioni di dollari statunitensi.

Il valore del commercio cinese di servizi erogabili digitalmente è cresciuto a un tasso medio annuo dell’11,2% tra il 2016 e il 2025, superando la media globale di 1,8 punti percentuali.

Secondo una linea guida sul potenziamento della riforma e dello sviluppo innovativo del commercio digitale, pubblicata nel novembre 2024, la Cina prevede che la quota del commercio di servizi erogabili digitalmente sul totale del commercio di servizi superi il 45% entro il 2029 e il 50% entro il 2035.

Il ministero del Commercio collaborerà con altri dipartimenti governativi per attuare la linea guida, sostenere i governi locali nell’elaborazione di politiche su misura per promuovere il commercio digitale e favorire uno sforzo coordinato per far progredire il settore, ha aggiunto Yan.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-