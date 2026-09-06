Salute

Centrosinistra, Conte “Avanti su lavoro e ambiente”

Redazione

Centrosinistra, Conte “Avanti su lavoro e ambiente”

Dom, 06/09/2026 - 14:00

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CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Rassicuro tutti: abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto d’interessi”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al panel dedicato alle opposizioni al Forum Teha di Cernobbio. “Sulla politica estera, le nostre posizioni sono chiare. Riteniamo che nè l’Europa nè i cittadini traggano vantaggi nel proseguire un escalation militare, che sta portando a una politica di riarmo che sta drenando tante risorse”, conclude.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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