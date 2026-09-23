Caro carburanti, prezzo medio self benzina a 2,155 euro e gasolio a 2,340

(Adnkronos) – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155 €/l per la benzina e 2,340 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,245 €/l per la benzina e 2,418€/l per il gasolio.

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